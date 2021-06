Il Napoli deve prendere un laterale mancino. Emerson Palmieri il preferito di Spalletti, ma ha un ingaggio alto. A Giuntoli piace molto Mykolenko: le ultime

Il Napoli è a caccia di un terzino sinistro. Il preferito di Spalletti è Emerson Palmieri, da lui lanciato alla Roma. Obiettivo già dell’Inter, l’italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea a un prezzo non proibitivo, si parla di circa 15 milioni, ma va considerato l’ostacolo ingaggio: circa 4,5 milioni di euro a stagione, tanto per il club di De Laurentiis intenzionato a ridurre i costi. Ecco allora che vanno tenuti in forte considerazione anche altri nomi, da Nuno Tavares del Benfica a Vitaliy Mykolenko della Dinamo Kiev attualmente impegnato agli Europei con la Nazionale guidata dall’ex Milan Shevchenko.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il classe ’99 ucraino piace moltissimo a Giuntoli (è su di lui da almeno un anno) ed è impiegabile pure al centro della difesa. Trattare con la Dinamo, però, non è semplice dato che parte da una valutazione di circa 25 milioni di euro. Al momento, invece, gli azzurri non vorrebbero spingersi oltre i 15 milioni. La distanza è quindi ampia, seppur non impossibile da colmare con l’inserimento di alcuni bonus.