Napoli sulle tracce di Nuno Tavares del Benfica, ma il giovane terzino portoghese piace anche alla Lazio di Sarri

Asse caldo con il Portogallo, potrebbe profilarsi una sfida di mercato tra il Napoli e il suo ex allenatore. Il club azzurro è infatti sulle tracce di Nuno Tavares, terzino del Benfica che piace molto alla società partenopea. Calciomercato.it vi ha raccontato come l’interesse del club azzurro sia molto concreto, ma il ragazzo ha una clausola rescissoria monstre, pari a 88 milioni di euro. Sul giocatore c’è anche la Roma, ma nelle ultime ore sembra essere emersa una nuova concorrente italiana. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si tratta della Lazio. ‘Sky Sport’ riferisce infatti di un incontro tra Tare e Sarri nel quale si è parlato dei possibili rinforzi. Per la difesa vi abbiamo già raccontato come Hysaj sia un obiettivo per i biancocelesti, ma per le corsie Sarri starebbe pensando proprio a Tavares. Il classe 2000 è dunque un obiettivo, con il club capitolino che potrebbe presto avviare i primi contatti per cercare di capire la fattibilità dell’operazione.