Calciomercato Napoli, Emerson Palmieri prioritario per Spalletti

Calciomercato Napoli, azzurri al lavoro per l’esterno mancino: Emerson Palmieri è sempre in cima alle preferenze di Spalletti

Contatti quotidiani tra De Laurentiis, Giuntoli e il nuovo tecnico Luciano Spalletti. Il Napoli della prossima stagione inizia a prendere forma, perlomeno nei desideri dello staff dirigenziale azzurro. L’allenatore si confronta ogni giorno con il ds e il presidente e ribadisce una sua richiesta precisa: per il ruolo di esterno sinistro, Emerson Palmieri è il nome in cima alla lista, più di Reinildo del Lille e Gudmundsson del Groningen, altri profili in corso di valutazione.

Così scrive oggi la ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola, sottolineando come la concorrenza dell’Inter sul laterale italobrasiliano non preoccupi. Si cerca un accordo con il Chelsea per il giocatore impegnato a Euro 2020 con la Nazionale, anche se il vero nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio, da 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra ritenuta elevata da De Laurentiis, che vuole intervenire sul monte stipendi provvedendo ad abbassarlo il più possibile.