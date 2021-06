Napoli, non solo Basic, in Francia piacciono anche Mandava del Lille per il ruolo di terzino e Doucoure del Lens per la mediana

A caccia di nuovi colpi da regalare a Luciano Spalletti, il Napoli sonda in particolar modo il mercato francese. Il club azzurro è a caccia di rinforzi in mediana e non solo. Bakayoko andrà via e bisognerà capire quello che sarà il futuro di Fabian Ruiz e Lobotka, ma nel frattempo il club ragiona su un nuovo colpo. In pole sembra esserci Toma Basic, centrocampista croato del Bordeaux. Il classe 1996 ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbe liberarsi per un prezzo favorevole. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riferito però dal ‘Corriere dello Sport’, Basic non è però l’unico profilo seguito in Ligue 1 da parte della società azzurra. Per la corsia mancina piace Reinildo Mandava, mozambicano del Lille, che ha caratteristiche che soddisfano il club azzurro. Il giocatore africano non è però il solo profilo valutato per quel ruolo: attenzione anche ad Emerson Palmieri, nel mirino anche dell’Inter, per cui però il Napoli è in forte pressing, come riferito da Calciomercato.it. Oltre a Mandava, il ds Giuntoli guarda in casa Lens e in particolare a Cheick Doucoure. Centrocampista maliano classe 2000 in grado di abbinare qualità e quantità. Per la mediana però attenzione alla pista Koopmeiners, capitano dell’Az Alkmaar che piace anche all’Atalanta e per cui il Napoli è alla finestra.