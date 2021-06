Calciomercato, addio Napoli: Mertens fa chiarezza

Dal ritiro del Belgio per Euro 2020, Dries Mertens fa chiarezza sul suo futuro e le voci di un possibile addio al Napoli

Ridurre il monte ingaggi: l’obiettivo del Napoli, anche in virtù della mancata qualificazione in Champions, è chiaro. Non esistono incedibili e si parla della cessione di qualche big. Tra questi c’è anche Dries Mertens per il quale, visti i 34 anni e l’ingaggio pesante, non si esclude un addio. Lo fa lo stesso attaccante in conferenza stampa dal ritiro del Belgio in vista di Euro 2020. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, il Napoli spinge per Emerson: l’offerta

Mertens spiega: “Non credo che lascerò il Napoli. Qui non potrei parlare degli azzurri ma non credo che me ne andrò. Non ho motivi per lasciare la squadra: smentisco le indiscrezioni su un mio addio al Napoli”.