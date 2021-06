Il Milan segue con attenzione Kamara del Marsiglia. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 12 milioni di euro più bonus, ritenuta bassa

Il Milan continua a guardare in Francia per rinforzare la squadra, in vista della prossima stagione. Iil mercato dei rossoneri, che hanno messo le mani su Mike Maignan, scelto per sostituire Gianluigi Donnarumma, può parlare sempre più francese. Come raccontato, oggi può essere una giornata importante per Olivier Giroud.

Può arrivare la fumata bianca per l’attaccante, impegnato con la Nazionale di Deschamps. Il Milan, inoltre, punta forte ad Adli, talento del Tolosa, che può essere acquistato per una somma vicina agli otto milioni di euro, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Calciomercato Milan, ecco l’offerta per Kamara

Dalla Francia, ora, torna di moda un altro calciatore, che gioca in Ligue 1, da tempo nel mirino del Milan: ‘L’Equipe’ conferma l’interesse per Boubacar Kamara, da parte dei rossoneri, pronti a mettere sul piatto un’offerta sui 12 milioni di euro più bonus. Un’offerta ritenuta bassa dal Marsiglia, che ne vorrebbe almeno 20/25. E’ evidente, però, che l’OM non può tirare troppo la corda: il calciatore 21enne, infatti, ha un contratto che scadrà fra poco più di un anno. Un contratto che il francese, capace di giocare sia da mediano che da centrale di difesa, non avrebbe intenzione di rinnovare. Attenzione anche alla pista inglese.