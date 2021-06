Calciomercato Juventus e Roma, via libera improvviso | Ecco Icardi

Per l’acquisto di Icardi da parte di Juventus, Milan o Roma, c’è un via libera dal PSG; spunta la novità sulla clausola

L’eventuale ritorno di Mauro Icardi in Serie A non porterà alcun beneficio economico all’Inter. La clausola da 15 milioni di euro voluta da Marotta nell’accordo con il Paris-Saint Germain per evitare la successiva cessione alla Juventus non vale più. I parigini, dunque, già nella sessione di calciomercato estivo saranno liberi di cederlo in Italia, dove non mancano le pretendenti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Juventus, Guelpa: “Addio! Allegri non lo vuole”

Calciomercato Juventus e Roma, Icardi propenso al ritorno in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in arrivo | Agente atteso a Torino!

Come anticipato da Calciomercato.it, Icardi sarebbe favorevole al ritorno in Serie A. Su di lui ormai da anni ci sono gli occhi della Juventus, ma anche Milan e Roma guardano con attenzione gli sviluppi sul suo futuro. Per l’eventuale approdo in bianconero si è già paventata la clamorosa idea di scambio con Cristiano Ronaldo; l’argentino ha inoltre già ottenuto il gradimento di Max Allegri. Novità importanti sono quindi attese nelle prossime settimane.