Trattativa in dirittura d’arrivo per De Paul: parti vicinissime con il Milan che potrebbe essere tagliato fuori in maniera definitiva

Affare in chiusura: Rodrigo De Paul è pronto a lasciare l’Udinese. Corteggiato a lungo dal Milan, per il trequartista argentino il futuro è in Spagna, a Madrid, sponda Atletico. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, le parti sono vicinissime alla chiusura. Si continua a trattare anche in queste ore con i Colchoneros che stanno cercando di inserire qualche contropartita nell’affare, ipotesi poco gradita ai friulani, anche perché il 25% della cifra dovrà essere girata agli ex club del calciatore. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Contatti sono in programma anche stasera e domani per trovare la quadra definitiva e arrivare alla fumata bianca. L’affare si chiuderebbe per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, a fronte della richiesta di 40 milioni della società italiana. Trattativa avviata ma non ancora in chiusura con De Paul che ha già parlato anche con Simeone.