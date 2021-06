L’Inter va a caccia di un laterale destro di comprovato valore. Nel mirino anche Denzel Dumfries, che si sta mettendo in luce all’Europeo

In casa Inter tutta l’attenzione è puntata ancora sul destino di Achraf Hakimi, esterno destro marocchino che piace in Francia al PSG e in Premier al Chelsea. Qualora dovesse arrivare il trasferimento in Inghilterra ecco che i nerazzurri potrebbero mettere in discesa un’eventuale affare con i ‘Blues’ per Marcos Alonso, numero uno della lista sull’out mancino come sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’. Se Hakimi finisse invece a Parigi, Marotta e Ausilio cercherebbero comunque di arrivare all’esterno spagnolo ma con maggiori ostacoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Dumfries per il dopo Hakimi: la valutazione

Il quotidiano fa poi il punto della situazione per quanto concerne tutti gli esterni, con Perisic che vorrebbe restare, alla luce anche di un ingaggio importante, mentre Dimarco potrebbe rappresentare il sacrificato pur essendo mancino naturale. A destra invece Darmian è l’usato sicuro ma si va a caccia di un potenziale titolare. Emerson Royal è opzione complessa ma secondo ‘Corriere dello Sport’ spunta anche Denzel Dumfries, esterno olandese del PSV che piaceva anche al Milan. Il valore di mercato si assesta intorno ai 20 milioni di euro e vorrebbe lasciare la Eredivisie per una nuova avventura. Le altre opzioni portano a Zappacosta e all’adattato Nandez.