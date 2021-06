Calciomercato Inter, i nerazzurri devono guardarsi dall’assalto del ‘nemico’ Paratici: il nuovo dg del Tottenham vuole due giocatori

Calciomercato in casa Inter che verte, come noto, innanzitutto sulle cessioni, prima di pensare agli acquisti. Nerazzurri alle prese con difficoltà economiche e che sperano di doversi limitare a cedere ‘solo’ un big, monetizzando ulteriormente da altri addii minori. Le offerte però per i giocatori reduci dallo scudetto non mancano. E Beppe Marotta deve guardarsi dall’ex collega Fabio Paratici, pur essendo quest’ultimo andato al Tottenham dopo aver lasciato la Juventus.

Calciomercato Inter, Paratici prepara la doppia offerta per de Vrij e Brozovic

Il dg degli ‘Spurs’ guarda con interesse alla rosa nerazzurra e prepara un doppio assalto. Secondo ‘Interlive’, Paratici ha messo nel mirino Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Il difensore olandese e il centrocampista croato rappresenterebbero rinforzi ideali per la squadra londinese, ormai pronta a passare tra le mani di Paulo Fonseca. La proposta di Paratici sarebbe però, al momento, non troppo soddisfacente per Marotta. Offerta totale da 47 milioni di euro, 22 per de Vrij e 25 per Brozovic. Per privarsi di due colonne portanti della squadra, i nerazzurri verosimilmente non si accontenterebbero.