Calciomercato Juventus e Inter: Ramsey più Perisic

L’Arsenal deve rinforzare la squadra dopo una pessima stagione: nella lista degli obiettivi ci sono Ramsey e Perisic

La Juventus e l’Inter sono alle prese con diversi problemi economici e potrebbero cedere diversi elementi nella prossima sessione di mercato. Giocatori che, per quanto possano essere validi, non rientrano nei piani dell’allenatore o comunque vanno ceduti per dare respiro alle casse dei rispettivi club. Si tratta di Aaron Ramsey e Ivan Perisic, non più giovanissimi, col gallese che ha deluso le aspettative dal suo arrivo alla Juve.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta totale | Telefonata di Inzaghi: resta all’Inter

Juventus e Inter, l’Arsenal su Ramsey e Perisic

Secondo quanto riferito ‘TribalFootball.com‘, la squadra che vorrebbe mettere le mani sia su Ramsey, sia su Perisic, è l’Arsenal. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2022 e in caso di mancato rinnovo, preferirebbe la Premier League e i Gunners sembrano essere in pole. I campioni d’Italia potrebbero lasciarlo partire a fronte di un’offerta da 7-8 milioni di euro. Discorso simile per Ramsey, che tornerebbe volentieri nel nord di Londra vista la sua fallimentare esperienza alla Juventus. Il gallese aveva dichiarato giorni fa: “In nazionale e al Galles conoscono il mio corpo e quello di cui ha bisogno. Gli ultimi due anni alla Juve sono stati frustranti”. Il suo cartellino è valutato sui 15 milioni. Un affare complessivo, quindi, da circa 23 milioni di euro.