Contatto diretto tra Simone Inzaghi e il calciatore che con la permanenza di Conte sarebbe sicuramente andato via. Ora cambia tutto: rimane all’Inter

Non solo Hakimi e Lautaro Martinez al centro delle voci in casa nerazzurra. Da partente a elemento prezioso se non importante dell’Inter targata Simone Inzaghi. Parliamo di Matias Vecino, in scadenza a giugno 2022 e fino all’avvento del tecnico piacentino dato per sicuro partente. Non rientrava nei piani futuri di Conte e in quelli dello stesso club nerazzurro. Poi la svolta, arriva Inzaghi che lo stima molto e le sue chance di permanenza a Milano diventano altissime. Oggi, dall’Uruguay, conferme pressoché totali.

#uruguayo| Simone Inzaghi llamó a @vecino y le manifestó que quiere tenerlo en @Inter. Según mis datos, Matías se quedará en el #nerazzurri 🇺🇾⚽️👇 pic.twitter.com/9OP59ASSU2 — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) June 14, 2021

Secondo il giornalista uruguaiano Sebas Giovanelli, Inzaghi ha manifestato il desiderio di lavorare con Vecino direttamente al classe ’91, con una telefonata. A meno di sorprese, quindi, il futuro del centrocampista sarà ancora all’Inter.

Calciomercato Inter, Vecino resta: ora possibile rinnovo

E chissà che non si possa anche aprire un discorso per il rinnovo del contratto in scadenza fra solo un anno. Ricordiamo che il suo stipendio è di 2,5 milioni di euro netti.