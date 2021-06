Calciomercato Inter, accordo trovato: sì alla cessione

L’Inter si prepara a chiudere una operazione in uscita: accordo raggiunto, la cessione potrebbe arrivare a breve

In attesa delle grandi operazioni, sia in uscita che in entrata, l’Inter è vicina alla definizione di un affare di cui si parla da tempo. Radja Nainggolan potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Cagliari. La trattativa con il club sardo è in fase di definizione. Come riferisce ‘Sky’, sarebbe stato trovato l’accordo tra il centrocampista belga e la società del presidente Giulini. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, svolta totale | Telefonata di Inzaghi: resta all’Inter

Un’intesa che precede quella, anch’essa vicina, con l’Inter. Dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi in Sardegna in prestito (il secondo dopo quello del 2019/2020), Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari a titolo definitivo.