Calciomercato Milan, contatti per trattenere Dalot: i dettagli sulla trattativa

Il Milan valuta la permanenza di Diogo Dalot in sede di calciomercato. I rossoneri hanno mosso dei passi concreti in tal senso, ma manca ancora un tassello fondamentale

Il Milan si muove sul calciomercato, a caccia di nomi interessanti per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Una partita parallela si gioca anche sul tavolo delle permanenza e la valutazione degli uomini arrivati in prestito e che si sono resi particolarmente utili nella scorsa stagione.

Uno di questi è Diogo Dalot. Il terzino acquisito a titolo temporaneo dal Manchester United, e che ha un contratto con i Red Devils fino al giugno del 2023, rappresenta un elemento importante per Paolo Maldini e la rosa di Stefano Pioli. Per lui sono 21 le presenze in Serie A nella scorsa stagione, con un gol e un assist, qualche prestazione negativa, ma anche acuti tipici del suo stile di gioco. Ora il suo futuro è in dubbio, ma il Milan ha tutta l’intenzione di scioglierlo nei prossimi giorni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan, trattativa per la permanenza di Dalot: si attende il Manchester United

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Milan ha, infatti, tutta l’intenzione di confermare Dalot in prestito. C’è già stato un confronto tra il club rossonero e l’entourage del terzino destro. Una trattativa, dunque, che il Milan sembra avere già impostato per la permanenza del ragazzo e, a questo punto, si attende l’ultimo ok del Manchester United per la chiusura.

Per il buon esito dell’operazione, è arrivato anche l’ok di Stefano Pioli: il tecnico si è confrontato con il Milan per quanto riguarda le strategie di mercato e ha avallato la permanenza del laterale, che aveva anche esaltato in conferenza stampa nelle scorse settimane. Vedremo se anche lo United completerà i tasselli per quanto riguarda il futuro del portoghese, permettendo al calciatore di restare a Milano.