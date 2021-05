Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Cagliari, sfida valevole per la 37esima giornata di Serie A

Stefano Pioli ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Cagliari. In caso di vittoria, i rossoneri conquisterebbero di fatto la qualificazione alla prossima Champions. Ecco le parole del tecnico rossonero raccolte da Calciomercato.it:

CHAMPIONS – “La casa del Milan è la Champions. Il fatto che manchiamo da tempo fa salire l’attesa e le aspettative, ma è normale che sia così perché siamo in un top club, sappiamo di aver lavorato bene e di averla preparata bene. Dobbiamo essere preparati mentalmente”.

L’UOMO AL POSTO GIUSTO – “Mi sono sentito sempre al posto giusto, sostenuto e stimato in un posto dove tutti lavorano per il bene del club e c’è senso di appartenenza e serietà”.

IBRAHIMOVIC – “Il problema non interessa il legamento, ma si tratta di una terapia conservativa che permetterà a Zlatan di tornare al cento per cento la prossima stagione. Domani però sarà con noi, a essere un sostegno per tutti come è sempre”.

Pioli a CM.IT su Dalot: “Diogo è un professionista eccezionale. E’ più facile notare i risultati di quelli che giocano di più. Ma i nostri successi passano anche da chi gioca meno e si impegna quotidianamente con grande attenzione e i più grandi ringraziamenti vanno a loro. Diogo è cresciuto tanto in entrambe le fasi ed è un giocatore importante”.