Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte agli Europei in programma in estate. Ad annunciarlo anche la federazione svedese sui social

Brutte notizie non solo per il Milan ma anche per la nazionale svedese in vista dei prossimi Europei. L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic arrivato nel corso del secondo tempo contro la Juventus è più grave del previsto, e come comunicato dalla società rossonera nelle scorse ore ‘secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Un problema non solo per il finale di campionato del Milan, ma anche e soprattutto per la Svezia che dovrà fare a meno del proprio centravanti per Euro 2020, in programma questa estate. L’annuncio in questo senso è arrivato dalla stessa federazione svedese con un tweet che recita: “Oggi Ibrahimovic ha informato il Ct Janne Andersson che il suo infortunio gli impedirà di partecipare ai prossimi Europei di quest’estate. Zlatan, speriamo di rivederti presto in campo”.