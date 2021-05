Esperienza deludente quella di Mario Mandzukic al Milan di Pioli: per il croato spunta una nuova pista in Spagna

Incredibile sprint del Milan in questo finale di stagione. I rossoneri hanno fatto scintille in quel di Torino, vincendo prima 0-3 contro la Juventus e schiacciando poi il Torino con 7 gol. Si avvicina la Champions e questo weekend potrebbe arrivare la matematica certezza della qualificazione. Nel frattempo, occhi sempre puntati sul calciomercato. Non ci sono solo aspetti positivi nella rosa di Pioli. Mario Mandzukic, dal suo ritorno in Italia, ha deluso le aspettative a causa dei troppi infortuni.Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ora l’attaccante sembra destinato a lasciare nuovamente il Bel Paese. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital’, infatti, sarebbe spuntata una nuova pista dalla Spagna per il croato in scadenza di contratto a giugno. Il club in questione è il Celta Vigo.

Calciomercato Milan, addio Mandzukic: assalto Celta Vigo

Un intesa mai nata tra Mandzukic e il Milan. Il classe ’86 era uno dei punti di forza della Juventus di Massimiliano Allegri. La successiva esperienza in Qatar ha compromesso non poco la sua condizione fisica e la ritorno in Italia è stato protagonista di più di uno stop fisico. Ha collezionato solo 8 presenze da gennaio e i rossoneri non intendono proseguire questo rapporto. Si tratterà di un addio a parametro zero, ma poco male visto che il centravanti era arrivato alla corte di Pioli da svincolato. Il Celta Vigo è convinto di poter rilanciare quello che secondo gli spagnoli è un profilo ancora più che valido. Potrebbe essere un’ottima soluzione da affiancare alla certezza Iago Aspas, vista l’abilità del 34enne di sapersi adattare ai vari compagni. Mandzukic ai saluti, occhio alla pista Celta Vigo.

Emanuele Tavano