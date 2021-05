Milan, prima la qualificazione in Champions League, poi i rinnovi: oltre a Donnarumma e Calhanoglu si parlerà anche di chi ha il contratto in scadenza nel 2022

Priorità al campo e alla qualificazione in Champions League. Paolo Maldini ha parlato chiaro. La dirigenza rossonera ha per il momento congelato la situazione legata ai rinnovi contrattuali. Situazione che è pronta a riaprirsi una volta che il Milan avrà raggiunto l’obiettivo Champions League. Il club è ad un passo dal tornare nella massima competizione europea e già contro il Cagliari potrebbe arrivare il pass per la qualificazione. Solo una volta ottenuto questo traguardo in casa rossonera si tornerà a parlare dei rinnovi contrattuali. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Non solo quelli legati ad Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma, che con la Champions potrebbe restare in rossonero, ma anche dei calciatori in scadenza contrattuale nel 2022. Il Milan non vuole ripetere lo stesso errore commesso quest’anno e vuole giocare d’anticipo. Il primo nome sulla lista è quello di Franck Kessie. L’ivoriano è stato probabilmente il migliore della stagione rossonera e avrebbe chiesto un consistente aumento dell’ingaggio: 6 milioni di euro. Il Milan vuole trattenerlo e allontanare l’interesse dei club inglesi. La richiesta è certamente alta, ma ci si siederà ad un tavolo per parlare e trovare una soluzione. Stesso discorso per Davide Calabria. Diverso invece il punto su Romagnoli: il capitano ha perso il posto da titolare ai danni di Tomori, che la dirigenza punta a riscattare. L’interesse di altri club (Juventus in primis) e la situazione contrattuale, potrebbero portare anche ad una separazione.