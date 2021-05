Calciomercato Milan, summit con il Real Madrid: c’è la data

Calciomercato Milan, fissato a breve un incontro tra i rossoneri e il Real Madrid: ecco quando ci sarà il summit con i Blancos









Volata finale per il Milan per raggiungere l’agognato piazzamento in Champions League. Rossoneri a un passo dal traguardo, mancano tre punti, possibilmente da ottenere contro il Cagliari. Per rendere l’atto conclusivo contro l’Atalanta una formalità e per iniziare a programmare con serenità il futuro. Maldini e Massara hanno già chiaro il programma da svolgere una volta archiviato il campionato, con una serie di incontri che saranno fondamentali per disegnare il nuovo Diavolo europeo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sprint Maldini | Primo acquisto chiuso!

Calciomercato Milan, priorità Brahim Diaz

Priorità a Brahim Diaz, con due gol preziosissimi nell’ultima settimana, soprattutto quello contro la Juventus. Pioli si è definitivamente convinto, il Milan vuole trattenere il talento e per questo il primo incontro, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sarà certamente quello con il Real Madrid. I rapporti con i ‘Blancos’ sono cordiali, il giocatore a sua volta sa di poter trovare molto più spazio e continuità in una squadra in crescita, la rifondazione Real non lo convince. Seguiranno, poi, gli incontri con il Chelsea per Tomori e, entro giugno, quello con il Brescia per Tonali. In entrambi i casi, i rossoneri procederanno al riscatto. Un investimento importante per il difensore e il centrocampista, da 53 milioni totali: 28 per il centrale, 25 (15 + 10 di bonus) per il regista.