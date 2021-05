Il Milan accelera per l’acquisto di un talento del campionato olandese in vista della prossima stagione: doppio sorpasso rossonero per il gioiello

Periodo d’oro per il Milan. I rossoneri hanno letteralmente fatto faville in quel di Torino, prima vincendo nettamente contro la Juventus poi spazzando letteralmente via il Torino di Nicola. Un finale di stagione da Champions League, ma l’obiettivo non è ancora stato messo in cassaforte. Mancano due partire e la concentrazione dovrà restare altissima. La società, dal canto suo, non si ferma in ambito di calciomercato e continua a cercare rinforzi per il prosieguo del cammino. Arrivano, inoltre, buone notizie riguardo al possibile acquisto di Orkun Kokcu, centrocampista in forza al Feyenoord per il quale c’era stato un incontro in sede con l’entourage qualche settimana fa.

Calciomercato Milan, accelerata per Kokcu: doppio sorpasso

Il gioiello turco classe 2000 nato in olanda è un’ipotesi più che concreta per il centrocampo rossonero. Si tratta di un centrocampista centrale, che all’occorrenza può fungere anche da trequartista. Il Milan sarebbe fortemente interessato al suo trasferimento per rimpolpare la propria rosa. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, anche altre due grandi compagini come Arsenal e Tottenham avevano posto nel mirino l’ex Groningen. Maldini, però, pare aver sorpassato la concorrenza e sarebbe pronto a chiudere da un momento all’altro il primo colpo estivo.

Un’interessante aggiunta di qualità al reparto, che potrebbe realizzarsi – sempre secondo il portale spagnolo – per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il contratto del 20enne è in scadenza a giugno 2025 e in stagione si è reso protagonista con il Feyenoord di 4 gol e 3 assist in 27 partite tra Eredivisie e Europa League. Anche esperienza internazionale, quindi, per quello che con molta probabilità sarà il nuovo colpo per la mediana del Milan.

