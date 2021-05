Sander Berge è stato accostato a Milan e Lazio, ma il centrocampista norvegese è finito nel mirino anche dell’Arsenal

Complice la retrocessione in Championship dello Sheffield United, Sander Berge sembra pronto a lasciare il club inglese per accasarsi altrove. Difficile per il centrocampista norvegese, pezzo pregiato delle ‘Blades’, restare in biancorosso nella Serie B inglese, considerando sia l’interesse di squadre di alto livello sia il prezzo appetibile. Data infatti la retrocessione, il prezzo del cartellino del centrocampista, prelevato dal Genk nel gennaio 2020 per oltre 21 milioni di euro, è notevolmente calato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, da Donnarumma a Vlahovic | La squadra da Champions

Calciomercato Milan e Lazio, l’Arsenal su Berge

Sul giocatore hanno messo gli occhi Milan e Lazio. Le due compagini potrebbero approfittare del prezzo di saldo e tentare di acquistare il giovane centrocampista per rafforzare la mediana in vista della prossima stagione. Attenzione però alla concorrenza inglese. In particolare, sottolinea il ‘Daily Star’, sul classe 1998 sarebbe piombato l’Arsenal. Dopo un’annata decisamente deludente, i ‘Gunners’ stanno già guardando alla prossima stagione e potrebbero effettuare un vero e proprio restyling. E Berge farebbe parte della lista di giocatori che tanto piacciono al tecnico Mikel Arteta.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Lazio, Milinkovic-Savic: Inzaghi sorride. E i tifosi giallorossi caricano la squadra

Stando alle fonti d’oltremanica, il norvegese potrebbe partire per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Un colpo che l’Arsenal potrebbe essere costretto a fare visto che il futuro sia di Guendouzi sia di Ceballos sembra essere lontano da Londra. Milan e Lazio dunque devono fare molta attenzione e provare ad anticipare la concorrenza del club inglese. Lo Sheffield intanto attende e spera che attorno al norvegese possa scatenarsi un’asta.