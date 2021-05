Milan, occasione a basso costo per la mediana: piace il norvegese Berge dello Sheffield United, seguito anche dalla Lazio

Dopo essere stato la sorpresa della scorsa stagione, lo Sheffield United è impietosamente retrocesso in Championship. Ultimo in classifica in Premier League, per lungo tempo, per numeri, la peggior squadra dei cinque massimi campionati europei, le ‘Blades’ ripartiranno il prossimo anno dalla seconda serie inglese. E chiaramente, complice la retrocessione, i nomi più interessanti nella rosa del club potrebbero partire a prezzo di saldo. Tra questi anche Sander Berge, centrocampista norvegese che ha diversi estimatori anche in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

E tra gli estimatori di Berge c’è sicuramente il Milan. Il club rossonero ha seguito il norvegese sin dai tempi del Genk, che lo vendette allo Sheffield per 22 milioni di euro. Ora la cifra, complice la retrocessione del club inglese, è sensibilmente calata. Il giocatore scandinavo è da poco rientrato da un infortunio e difficilmente accetterebbe di continuare la sua carriera in Championship, soprattutto se si dovesse presentare un’opportunità importante. Quest’opportunità potrebbe essere il Milan, visto che, come riferisce ‘Tuttosport’, ci sono stati contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore. Maldini spera di poter acquistare il ragazzo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Attenzione però alla concorrenza italiana. Anche la Lazio infatti sonda il profilo del nazionale norvegese.