Si avvicina il derby della capitale tra Roma e Lazio: le ultime dagli allenamenti e il gesto dei tifosi giallorossi

Con l’Europa nel mirino, tra due giorni si giocherà il derby capitolino tra Roma e Lazio, ultimo grande appuntamento per entrambe le formazioni. I biancocelesti sono con un piede e mezzo fuori dalla corsa Champions, anche se la matematica ancora li tiene in vita, mentre i giallorossi devono difendere il settimo posto dall’assalto del Sassuolo. Dai campi di allenamento sono arrivate notizie contrastanti per i due allenatori. Inzaghi ha potuto sorridere per il ritorno in gruppo di Milinkovic-Savic, che si è operato solo lunedì al setto nasale ma non vuole perdersi il derby, anche giocando con una mascherina protettiva. Inzaghi potrebbe puntare anche su Luiz Felipe titolare: se ci sarà dall’inizio, Marusic tornerà sulla fascia sinistra. L’altro ballottaggio è in porta, con Reina avanti su Strakosha.

In casa Roma restano out Spinazzola, Veretout, Calafiori, Diawara e Smalling, tutti in regime differenziato nell’allenamento di oggi. Fonseca riproporrà nuovamente la difesa a quattro, con Bruno Peres a sinistra e il possibile rientro di Villar in mediana accanto a Cristante. Verosimile anche l’inserimento di El Shaarawy a sinistra al posto di Pedro. Intanto i tifosi giallorossi hanno ribadito la grande voglia di chiudere bene la stagione vendicandosi dello 0-3 subito all’andata. “Basta baci e abbracci, sabato piateli a carci!” Un modo molto romano e molto estremo, che rende bene però l’umore della piazza dopo un’annata avara di soddisfazioni.