Calciomercato Juventus, Sirigu come vice Szczesny | Cifre e dettagli

La Juventus va a caccia di un nome sul calciomercato per rinforzare il parco portieri alle spalle di Wojciech Szczesny. Occhio alla pista in Serie A

La Juventus si appresta a vivere una sessione di calciomercato che porterà diverse novità nella rosa bianconera. Occhio a ciò che potrebbe succedere tra i pali della Vecchia Signora. Per diverse settimane, si è parlato di Gianluigi Donnarumma, con un possibile addio di Wojciech Szczesny. Un investimento molto oneroso, che alla fine i bianconeri non hanno portato a termine. L’estremo difensore è ormai a un passo dal PSG: si attendono visite mediche e ufficialità, come vi abbiamo riportato anche stamattina.

In ogni caso, la Juventus è pronta a intervenire per sostituire Gianluigi Buffon. Un innesto importante per ampliare le possibilità a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista di una stagione lunga e piena di impegni. Tanti i nomi e le piste che vi abbiamo riportato in Serie A già nella giornata di ieri, ma ora spunta un’altra possibilità.

Calciomercato Juventus, Sirigu per la porta: continua la caccia al vice Szczesny

Alle spalle di Szczesny, oltre a Emil Audero, spunta il nome di Salvatore Sirigu, come riporta ‘TuttoSport’. Si tratta di un profilo di grande esperienza che ora potrebbe cambiare maglia, dopo una stagione meno esaltante rispetto ai suoi standard. Con l’occasione giusta potrebbe lasciare il Torino e, secondo il quotidiano, rappresenta un profilo ideale per la compagine bianconera.

Le cifre dell’operazione tentano i bianconeri. Sirigu ha un contratto fino al 2022 e il suo ingaggio sfiora i 2 milioni, compresi i bonus. Di certo, Urbano Cairo non lo lascerebbe partire gratis, ma l’ostacolo maggiore è rappresentato dalle intenzioni dell’estremo difensore. In prospettiva Qatar 2022, infatti, Sirigu sembra avere tutta l’intenzione di giocare titolare e piace anche a Cagliari e Genoa. Da tenere in considerazione questa pista: continua la caccia al vice Szczesny.