Calciomercato, Ronaldo resta e cambia la Juventus: l’annuncio

Cristiano Ronaldo deve decidere il proprio futuro: c’è chi scommette sulla conferma del portoghese alla Juventus

Forse bisognerà attendere qualche settimana per capire il futuro di Cristiano Ronaldo. Ancora alla Juventus, rispettando l’ultimo anno di contratto, oppure via alla ricerca di nuove (o vecchie?) emozioni per quello che potrebbe essere l’ultima esperienza della sua carriera. Toccherà allo stesso CR7 decidere cosa fare, con la Juventus pronta ad accettare qualsiasi decisione: i bianconeri non si opporranno nel caso dal portoghese arrivasse la richiesta di addio.

Proprio su Cristiano Ronaldo si è espresso Luciano Moggi, ex direttore generale della società bianconera. Le sue parole a ‘juventibus’ vanno nella direzione della conferma che non sarebbe però indolore per la Juve. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Moggi è sicuro: “Ronaldo resterà alla Juventus”

Luciano Moggi spiega il suo punto di vista sul futuro dell’asso portoghese. “Ho la sensazione che Ronaldo resterà alla Juventus” le sue parole. L’ex dirigente spiega però che la permanenza di CR7 in bianconero porterebbe con sé una rivoluzione anche sul mercato: “Se dovesse succedere – dice Moggi – la squadra dovrà essere costruita per consentirgli di fare la differenza”.

Una nuova Juve quindi dalla quale non aspettarsi il bel gioco: “Chi lo fa resterà deluso. Ronaldo impone di giocare in un determinato modo”.