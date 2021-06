Calciomercato Milan, riscatto Tonali: le ultime sul centrocampista

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il riscatto di Sandro Tonali. Il Milan è a lavora con il Brescia per trovare una soluzione per il centrocampista

Risolta la questione Fikayo Tomori, per il quale manca solo l’annuncio ufficiale, il Milan è a lavoro per trovare una soluzione per Sandro Tonali. Per il difensore, alla fine, i rossoneri hanno ottenuto solamente un pagamento dilazionato ma nelle casse del Chelsea, entrerà, come pattuito a gennaio, una somma di poco superiore ai 28 milioni di euro. Niente sconti, dunque, da parte dei Blues.

Maldini e Massara sperano, invece, di riuscire ad ottenerlo dal Brescia. Il Milan ha già versato nelle casse delle Rondinelle dieci milioni di euro e ne servirebbero, adesso, quindici più altri dieci di bonus. Troppi dopo il rendimento non proprio esaltante di Tonali. Ma rossoneri hanno voglia di puntare ancora sul classe 2000. Il Milan continua a stimare ed apprezzare il centrocampista e si sta cercando di far quadrare i conti con Cellino. Il presidente del Brescia ha risolto la questione allenatore, puntando su Pippo Inzaghi, e ora toccherà a Tonali. Gli ottimi rapporti tra le parti e la voglia di rossonero del giocatore, lasciano pensare che alla fine ci sarà la fumata bianca ma il tempo stringe ed entro pochi giorni (non si dovrebbe andare oltre la metà della prossima settimana) sapremo la verità.

Come raccontato, è molto probabile che nella trattativa rientrino anche uno più elementi provenienti dal Milan Primavera. L’idea Brescianini è ormai sfumata, con l’approdo al Monza, ma restano in piedi le opzioni Lorenzo Colombo e Giacomo Olzer, tra i profili migliori della squadra di Giunti. Difficile, invece, che rientri nell’affare Pobega, che dopo l’ottima stagione con lo Spezia, merita la Serie A, magari proprio con i rossoneri.