Ai microfoni di CMIT TV è intervenuto il collega Alessandro Iori per fare il punto della situazione su Ziyech, Calhanoglu e Belotti

Il giornalista Alessandro Iori è intervenuto questa sera ai microfoni di CMIT TV evidenziando le caratteristiche di Hakim Ziyech, trequartista accostato al Milan: “Ziyech sarebbe perfetto per il Milan perchè mi ha stupito in negativo in questa stagione. È un giocatore di grande talento che non si è ambientato a Londra: meglio con Lampard che con Tuchel. Resta un calciatore di valore assoluto. Andrebbe benissimo anche nel calcio di Stefano Pioli”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CALHANOGLU – “Sul rinnovo il Milan con la vicenda Donnarumma ha lanciato un messaggio chiaro e segue una linea netta ed esplicita. Chi va a trattare col Milan sa che tipo di interlocutore si trova di fronte. Calhanoglu e Ziyech credo possano giocare anche insieme. Non ci sarebbero problemi di convivenza. Bisogna capire in caso di rinnovo del turco quanto resti da investire, anche per l’ingaggio di un calciatore come quello del Chelsea”.

BELOTTI E XHAKA – “Belotti è nel pieno della propria maturazione ed ha grandi mezzi. Per certi versi potrebbe ripetere ciò che ha fatto Immobile sul fronte Lazio. È un giocatore che ha bisogno di cambiare contesto per ritrovare anche un certo tipo di sprint e motivazioni. Non ha mai risparmiato impegno e generosità ed ha dato tutto per il Toro ma credo sia arrivato al termine questo matrimonio. Forse il Torino non può dare oltre a Belotti e viceversa. Xhaka mi sembra un buon centrocampista moderno e per certi versi anche adatto al gioco di Mourinho“.