Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter: “Simone Inzaghi ha già in casa un Luis Alberto”

La squadra campione d’Italia si trova in una situazione particolare: Antonio Conte ha lasciato il club, che ha deciso di ripartire da Simone Inzaghi. La scelta di puntare sull’ex tecnico della Lazio va in direzione della continuità tattica, ma ora l’Inter dovrà anche fare i conti con un mercato difficile. Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, Fabrizio Biasin ha fatto il punto di quelle che sarebbero le prime indicazioni di Inzaghi e sul mercato dei nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Calciomercato Inter, Biasin: “Luis Alberto e Milinkovic-Savic resteranno alla Lazio”

Ai microfoni della CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter: “Se Simone Inzaghi dovesse scegliere in un mondo ideale prenderebbe Luis Alberto, perché è l’uomo simbolo della sua esperienza alla Lazio. Però credo che all’Inter un Luis Alberto ce l’abbia già e si chiama Eriksen“. Lo spagnolo è l’uomo di fiducia del nuovo tecnico nerazzurro, ma portarlo a Milano rischia di essere una missione impossibile. “Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile rimangono tutti a Roma. Non lo dico in base a notizie, ma usando la logica: se Sarri arriva alla Lazio significa che ha avuto delle garanzie”. Così ha chiosato il giornalista, ospite fisso della nostra TV.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | Lazio-Sarri, ci siamo: accordo chiuso nella notte

Riguardo al mercato dei nerazzurri, poi, Biasin ha dato delle regole di ingaggio. “Tutti i giocatori giovani possono avere una possibilità. Quando vedete un giocatore accostato all’Inter dai 35 anni in su diffidate, quando ne vedete uno di 25 anni può essere valutato”. Infine, una chicca su quello che potrebbe essere il primo rinforzo dei campioni d’Italia: “L’Inter Dimarco se lo tiene e con Simone Inzaghi credo che possa fare un bel percorso”.