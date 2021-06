ESCLUSIVO | Lazio-Sarri, ci siamo: accordo chiuso nella notte

Definito l’accordo tra Maurizio Sarri e la Lazio. Si attende l’ufficialità: ecco cifre e dettagli dell’affare

Due anni più uno: ecco l’accordo che è arrivato proprio nelle ultime ore tra Maurizio Sarri e la Lazio. Dopo che nella giornata di ieri sono stati definiti tutti gli ultimi dettagli, le parti hanno trovato una sintesi, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, in un contratto biennale da circa 3 milioni a stagione più un anno di opzione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Tra la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi, infatti, sono stati ratificati i vicendevoli ok a proseguire alla formalizzazione del legame tra il tecnico toscano e il club biancoceleste. A questo punto, vengono dissipati anche gli ultimi dubbi: Maurizio Sarri sarà l’allenatore della Lazio. L’ufficialità è prevista nelle prossime ore quando ci saranno anche le firme e la presentazione.