Svolta importante in ottica calciomercato Inter. Ribaltone Marotta, due cessioni e una firma con stipendio dimezzato

E’ cambiato tutto in pochi giorni in casa Inter. La rivoluzione sulla fascia sinistra avrà altri protagonisti. Soltanto Ivan Perisic dovrebbe comunque lasciare Appiano Gentile: per il nazionale croato si parla addirittura di un ritorno al Bayern Monaco, stavolta a titolo definitivo. Sebbene qualche giorno fa il suo agente disse che “torna per restare”, resta in bilico il futuro di Federico Dimarco. L’eclettico difensore milanese verrà riscattato dal Verona per 6 milioni di euro, ma potrebbe seguire Juric al Torino qualora arrivasse un’offerta da 10-12 milioni che permetterebbe di mettere a bilancio una plusvalenza. A rimanere in nerazzurro, a sorpresa, potrebbe invece essere Ashley Young. L’esperto esterno inglese è in scadenza di contratto a giugno, ma secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, adesso l’AD Marotta gli avrebbe offerto il rinnovo del contratto con ingaggio dimezzato rispetto a quello attuale, che scenderebbe quindi a 1.5/1.8 milioni di euro. Niente ritorno in patria, dove sembrava fatta col neopromosso Watford: il richiamo della Champions League potrebbe prevalere.