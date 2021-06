CM.IT | Calciomercato, Lazio-Sarri: le ultime sulla firma

Continua la trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri per l’approdo del tecnico sulla panchina biancoceleste: le ultime sulla firma

Non è stato oggi il giorno di Sarri alla Lazio. Le parti hanno trascorso la giornata odierna a visionare il contratto biennale che dovrebbe legare l’allenatore alla società capitolina e domani potrebbe essere il giorno buono per la fumata bianca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’intesa di massima tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico di Figline tocca quasi tutti gli aspetti: ingaggio, mercato, collaboratori. Resta la fiducia nella buona riuscita di una trattativa comunque complessa e importante che, per questo, richiede tempi più lunghi di quelli preventivati. I presupposti perché si possa arrivare alla buona conclusione dell’affare ci sono e martedì potrebbe essere la giornata decisiva per la formalizzare l’intesa.