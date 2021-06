VIDEO CM.IT | Calciomercato Lazio, Lotito parla di Sarri e Inzaghi

All’uscita dell’assemblea di Lega, il patron della Lazio Claudio Lotito ha parlato dell’addio di Simone Inzaghi e dell’arrivo di Sarri

I dirigenti delle varie squadre di Serie A lasciano la sede della Lega, dove quest’oggi si è svolta l’assemblea. Rinvio per la questione ‘spezzatino’, all’uscita intercettato tra gli altri anche Claudio Lotito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il patron della Lazio ha risposto velocemente ad alcune domande dei giornalisti, comprese quelle relative al possibile arrivo di Maurizio Sarri e all’addio di Simone Inzaghi, approdato sulla panchina dell’Inter. “Se ci sono rimasto male per Inzaghi? Chiedete a lui. Oggi è il giorno buono per Sarri? Non lo so”. Questo quanto dichiarato da Lotito all’uscita dell’assemblea di Lega.