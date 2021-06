Serie A, giallo in assemblea di Lega | Spezzatino approvato e poi revocato

Serie A, passa in assemblea di Lega la proposta dello ‘spezzatino’: dalla prossima stagione tutte le gare in orari diversi

Giallo in Assemblea di Lega Serie A. La riunione in programma quest’oggi doveva discutere la proposta dello ‘spezzatino’. Stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, la proposta sarebbe passata in votazione con 13 voti a favore. Successivamente, ci sarebbe stata però la revoca del provvedimento, per le forti pressioni da parte soprattutto dei presidenti di Sampdoria e Genoa, Ferrero e Preziosi. Prevista una nuova votazione la prossima settimana.

La proposta, lo ricordiamo, riguarderebbe la disputa dei 10 match tutti in orari diversi e dividerebbe in questo modo il calendario dei weekend calcistici. Quattro gare al sabato, in questi orari: 14.30, 16.30, 18.30, 20.45. Cinque gare la domenica: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.45. Infine, il monday night, alle 20.45.