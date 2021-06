CM.IT | Sarri-Lazio, gli ultimi aggiornamenti sull’attesa firma del tecnico

Continua a tenere banco la trattativa tra Maurizio Sarri e la Lazio: gli ultimi aggiornamenti di Calciomercato.it

Tempi più lunghi del solito, ma normali e fisiologici per una trattiva importante e complessa. In casa Lazio continua il cauto ottimismo per la questione Maurizio Sarri. C’è fiducia per l’arrivo a Formello dell’ex tecnico della Juventus. La giornata di ieri, trascorsa tra silenzi e attese, aveva generato un po’ di nervosismo nell’ambiente biancoceleste. Il vuoto sulla panchina dell’Everton e del Tottenham aveva aumentato l’ansia, ma nessuna avance è stata mai avanzata dall’estero al tecnico toscano, che per motivi personali preferisce la Serie A alla Premier. Insomma, allarme subito rientrato. Nessun passo indietro. Giusto il tempo di leggere il contratto appena arrivato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’intesa di massima con il presidente Lotito è quasi su tutto: dalle strategie di mercato al compenso dei collaboratori. Ci sono tutti presupposti affinché il matrimonio si possa fare entro le prossime 48 ore. L’incontro nel centro sportivo di Formello e il summit a villa San Sebastiano di venerdì, che ha visto tra i protagonisti anche il ds Igli Tare e il procuratore del “Comandante” Fali Ramadani, sono stati decisivi per entrare nella fase conclusiva dell’affare. L’esperienze negative di Bielsa e David Silva impongono cautela. La Lazio, per prassi, ha in mente un eventuale piano b, di cui non fa parte Iachini, recentemente accostato alla Lazio. Lotito ieri ha trascorso la giornata a Formello e non ha avuto alcun incontro con altri tecnici. Tra questa sera e domani potrebbe arrivare già la firma di Sarri. E allora sì che un nuovo ciclo potrebbe iniziare davvero.