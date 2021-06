CM.IT | Calciomercato Lazio, Sarri prende tempo: gli aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulla trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri con il tecnico toscano che ha preso tempo prima di dare una risposta

La Lazio spera che la notte porti consiglio a Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Juventus ha ricevuto il contratto dalla società biancoceleste, ma – come raccolto da Calciomercato.it – ha preso tempo. Vorrebbe pensare ancora prima di accettare l’offerta. A Formello si augurano di chiudere tutto entro domenica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il nodo, come raccontato dalla nostra redazione, non è legato all’aspetto economico, sul quale c’è un’intesa. L’attesa di Sarri sta creando un po’ di nervosismo, aumentato dal fatto che Everton e Tottenham sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Il cauto ottimismo resta. La Lazio, come da prassi, ha già pronto un eventuale piano b ma è prematuro parlarne. Le chance per una fumata bianca ci sono eccome.