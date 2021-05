Nel corso di Calciomercato Show, l’agente Vincenzo Morabito ha parlato dei possibili acquisti dell’Inter, dopo la decisione di puntare su Simone Inzaghi

Dopo l’addio di Antonio Conte, l’Inter ha deciso di affidarsi a Simone Inzaghi per la panchina. Facile pensare che l’ex tecnico della Lazio possa chiedere a Marotta di puntare su qualche suo ex calciatore, alla Lazio.

Nel corso della diretta di CALCIOMERCATO SHOW, l’agente Vincenzo Morabito, ha detto la sua in merito a questa possibilità: “Colpi in casa Lazio? Inzaghi eviterà di andare a prendere anche un giocatore come Radu che si libera a zero, proprio per evitare ulteriori fratture tra le società. Radu è un leader della Lazio e deve restare in biancoceleste, penso che stiano già parlando del futuro”.