Lazio, le ultime sulla telenovela Sarri: Lotito ha scelto l’ex tecnico di Juventus e Napoli per rimpiazzare Simone Inzaghi

Difficilmente il Sarri day sarà davvero oggi. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, tra il tecnico di Figline e la Lazio permangono ancora degli ostacoli non legati però al contratto, bensì al mercato. Come spiegato in questi giorni, Sarri vuole delle ‘garanzie’ circa l’acquisto di rinforzi congeniali al suo calcio e al passaggio che eventualmente dovrà esserci dal 3-5-2 targato Inzaghi al 4-3-1-2/4-3-3.

In casa biancoceleste regna sempre grande ottimismo, all’ex Napoli e Juve il ‘progetto’ Lazio piace molto ma prima di firmare vuole avere totale chiarezza circa le strategie per la campagna acquisti, sulle mosse necessarie per trasformare la rosa a sua immagine e somiglianza.