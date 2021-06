Ore calde in casa Lazio: filtra ottimismo per l’arrivo di Sarri dopo il lungo vertice di ieri sera. Calciomercato in entrata: oltre a Boateng piace un altro ex Bayern

Da Formello filtra ottimismo circa l’approdo di Sarri alla Lazio. Per il dopo Inzaghi il club di Lotito ha ovviamente vagliato anche altri profili. Alcuni gli sono in verità stati proposti, tra questi – secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it – Domenico Tedesco fresco di addio turbolento alla Dinamo Mosca dove ha comunque ottenuto buoni risultati. Di scuola tedesca ma nato in Italia, a Rossano, il 35enne non è però stato preso in considerazione dalla Lazio. Restando in tema calciomercato Lazio, sappiamo che ai biancocelesti stuzzica Jerome Boateng, il cui agente Fali Ramadani è lo stesso di Sarri. Il tedesco in uscita a zero dal Bayern piace anche alla Roma di Mourinho, ma c’è l’ostacolo ingaggio.

CM.IT – Calciomercato Lazio, non solo Boateng: interesse per l’altro svincolato dal Bayern Javi Martinez

A quanto appurato in esclusiva da CM.IT, il Ds biancoceleste Tare è interessato pure a un altro big che lascerà i bavaresi (dopo nove anni) gratis a fine giugno, vale a dire Javi Martinez. Il 32enne basco è aperto a nuove sfide e dunque anche all’approdo in Italia e alla Lazio. In tal senso, però, molto dipenderà dal nome del nuovo allenatore. A Sarri sarebbe gradito? Per Martinez è sempre valido il ritorno in Spagna, magari proprio all’Athletic dove già sarebbe voluto tornare un anno fa.