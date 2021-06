Maurizio Sarri si avvicina alla panchina della Lazio. Domani in programma un nuovo summit con Lotito

Cresce l’attesa per la fumata grigia, che in questo caso equivale a quella bianca. Sul centro sportivo di Formello si diradano le nubi, ma resta la scia di una sigaretta. È quella di Maurizio Sarri che ha visitato il centro sportivo biancoceleste nel tardo pomeriggio e si è intrattenuto a cena con il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un incontro conoscitivo in cui si è parlato anche di strategie e visioni tecniche. Le questioni economiche erano già state affrontate preliminarmente con il ds Igli Tare e il procuratore del tecnico Fali Ramadani. L’ex Juventus avrebbe declinato tutte le offerte ricevute dall’estero per concentrarsi sulla Lazio, che vede in lui il miglior profilo per sostituire Simone Inzaghi, da oggi ufficialmente sulla panchina dell’Inter. Le sensazioni sono positive.

Dal training center filtra ottimismo, ma sarà necessario almeno un altro incontro (forse domani), che si annuncia ancor più top secret rispetto a quello di questa sera tra smentite, depistaggi e false informazioni. Rumors che hanno incuriosito un gruppo di tifosi della Lazio, presenti all’uscita del centro sportivo di Formello per far sentire il proprio calore al tecnico di Figline Valdarno.