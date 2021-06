CM.IT | Boateng, contatti con due club di Serie A: ostacolo ingaggio

Boateng nel mirino di Roma e Lazio. Le ultime sul possibile colpo a parametro zero: ostacolo ingaggio. Cifre e dettagli

Anche Jerome Boateng fa gola ai club di Serie A. L’esperto difensore tedesco sarà svincolato dal prossimo primo luglio dopo l’addio al Bayern Monaco, e sulle sue tracce ci sono anche due società italiane. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 32enne ha avuto contatti con Roma e Lazio. Ma non solo. Anche due società estere hanno messo nel mirino il giocatore che si libererà a parametro zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Tuttavia, il principale ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio richiesto dal calciatore: Boateng punta a strappare un ingaggio superiore a quello percepito nell’ultima stagione in Germania, da circa 7 milioni di euro. Il centrale è gestito da Fali Ramadani, che sta parlando con la Lazio per Maurizio Sarri. Si attendono dunque ulteriori sviluppi. Vi terremo aggiornati.