Calciomercato Inter, idea Nandez del Cagliari: Nainggolan nell'affare

Naithan Nandez potrebbe salutare il Cagliari nella prossima sessione di calciomercato: il Leeds e l’Inter hanno messo gli occhi su di lui

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Pochi giorni fa, vi abbiamo parlato della possibilità Leeds per Nahitan Nandez, centrocampista che ha contribuito con ottime prestazioni alla salvezza del Cagliari di Leonardo Semplici. I rapporti tra i presidenti dei due club sono ottimi, l’allenatore degli inglesi, Marcelo Bielsa, gradisce il profilo dell’uruguaiano. Ma restano vive anche altre possibilità per l’ex calciatore del Boca Juniors. Oltre alla pista Roma, che si è un po’ affievolito dopo l’approdo di José Mourinho in panchina, ecco anche un’altra ipotesi italiana. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche sul taccuino dell’Inter è finito il nome del 25enne calciatore, prodotto del vivaio del Penarol. Il club nerazzurro, che deve solo ufficializzare il nome di Simone Inzaghi come nuovo allenatore al posto di Antonio Conte, ha bisogno di operare sul mercato in maniera oculata e, dunque, potrebbe inserire nell’eventuale operazione anche Radja Nainggolan, già a Cagliari da due anni in prestito.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, scambio clamoroso in Premier | Alla finestra anche Inter e Juventus

All’interno del contratto di Nandez, valido fino al 2024, è presente una clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro. Ma la società appare disposta ad ascoltare proposta e a prendere magari in considerazione ipotesi diverse dalla cessione immediata a titolo definitivo, vista la delicata situazione economica dettata dal Covid-19. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.