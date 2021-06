Clamoroso dall’Inghilterra, il Manchester City all’assalto di Kane: sul piatto Gabriel Jesus, accostato alla Juventus e Sterling

Un sogno di mercato. Da capire se potrà essere proibito o meno. Perché sembra assodato che Harry Kane voglia lasciare il Tottenham per poter disputare la Champions League. E in questo senso il club che maggiormente sembra essere interessato al centravanti inglese è il Manchester City. La possibilità che l’attaccante possa lasciare gli ‘Spurs’ alletta moltissimo il club di Pep Guardiola, che potrebbe presto lanciare un assalto. Assalto che potrebbe tradursi in una proposta che ha del clamoroso, con due giocatori coinvolti che lascerebbero Manchester per approdare a Londra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, niente Lautaro o Lukaku: il City vuole Kane

Con l’addio di Aguero, approdato a Barcellona, si è più volte parlato di un possibile colpo in attacco per il club di Guardiola. E in questo senso sono stati fatti anche i nomi di Lautaro Martinez e Lukaku, che l’Inter potrebbe cedere visto l’obbligo di ricavare 100 milioni di euro dal mercato delle cessioni. L’occasione Kane però è molto ghiotta e sarebbe diventato lui il primo obiettivo. Lo riferisce anche il ‘Sun’, che sottolinea come il City sarebbe pronto a formulare un clamoroso scambio per arrivare all’attaccante. Guardiola potrebbe mettere sul piatto sia il cartellino di Sterling che quello di Gabriel Jesus. Il prezzo di Kane è di oltre 170 milioni di euro e il numero uno degli ‘Spurs’ Levy è intenzionato a far di tutto per convincerlo a restare, magari richiamando anche Pochettino, che potrebbe rivelarsi un fattore per la permanenza dell’attaccante.

Lo stesso Kane è però molto tentato dal City, che starebbe pensando di effettuare questo scambio 2×1. Sterling non sembra rientrare più nei piani di Guardiola vista l’esplosione di Foden e anche l’Arsenal sarebbe sulle sue tracce. Per Gabriel Jesus invece si era anche parlato in passato di una pista Juventus. Se il brasiliano dovesse finire sul mercato, non è da escludere che il club bianconero possa pensare a lui come possibile rinforzo in attacco. Dipenderà dal prezzo fatto dagli inglesi, ma anche dalla situazione attaccanti in casa bianconera.