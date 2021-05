Calciomercato, UFFICIALE: Aguero è un nuovo giocatore del Barcellona!

Adesso è ufficiale: Sergio Aguero è un nuovo calciatore del Barcellona. L’argentino arriva a parametro zero: l’annuncio

La notizia era nell’aria ormai da giorni, adesso è ufficiale: Sergio Aguero sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Il club catalano ha annunciato l’arrivo del ‘Kun’ a parametro zero. L’attaccante argentino, accostato anche alla Juventus, sarà un nuovo calciatore blaugrana a partire dal primo luglio, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, UFFICIALE Aguero al Barcellona | Tutti i dettagli