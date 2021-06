Calciomercato Lazio, secondo round negoziale tra Ramadani e Lotito: l’obiettivo è avere domani la risposta definitiva

Maurizio Sarri sempre più primo nome per la panchina della Lazio. Dopo in primo summit che si è svolto in mattinata, è in atto un secondo round negoziale tra Fali Ramadani e la dirigenza capitolina. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, gli sviluppi potrebbero arrivare anche a tarda sera e si sta cercando di limare le questioni, sia dal punto di vista contrattuale che dal punto di vista del progetto tecnico. Perché Sarri vorrebbe arrivare alla soglia dei 3 milioni di euro e inoltre ci sarebbe la necessità di preservare i migliori giocatori della squadra oltre che fare investimenti per il progetto tecnico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La trattativa prosegue, con Ramadani che sta portando avanti tutte le richieste del tecnico toscano, che ha spiegato a Lotito e al proprio agente tutte le sue volontà. Lotito e Ramadani stanno cercando di limare quanto più possibile le distanze. La Lazio è disposta a lavorare tutta la notte per fare in modo di avere, nel pranzo che ci sarà domani tra Sarri e Ramadani, la risposta definitiva.