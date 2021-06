Sarri si avvicina alla Lazio: positivo l’incontro con Lotito, piace la personalità del tecnico. Oggi, si passa alla fase 2

Come vi abbiamo da poco riferito su Calciomercato.it, è in corso l’incontro che apre, secondo la definizione data dalle stesse parti la fase 2 del percorso che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. C’è grande fermento nell’ambiente biancoceleste per il colloquio che si sta tenendo in questi minuti a Villa San Sebastiano. Il patron biancoceleste Claudio Lotito, il ds Igli Tare e Fali Ramadani, agente del tecnico toscano. Si sta lavorando su due aspetti, in particolare. Il primo è legato, inevitabilmente, a limare le differenze che ancora ci sono nella questione ingaggi sia dell’allenatore ex di Juventus e Napoli sia del suo staff. Filtra, però, non saranno qualche centinaia di migliaia di euro di differenza a far saltare l’affare. Inoltre, lo stesso presidente biancoceleste ieri ha apprezzato come Sarri abbia voluto il primo incontro per parlare di calcio, di idee, di incroci di punti di vista, facendolo senza il suo manager. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Sarri-Lazio, si discute del patrimonio giocatori

Il secondo nodo è invece legato al patrimonio calciatori. Nella serata di ieri, sarri e Lotito hanno discusso anche di moduli: si è ipotizzata una doppia opzione per la Lazio targata sarri, con il 4-3-3 come modulo di base e il 4-2-3-1 come potenziali alternativa.

Resta da capire, però, quali giocatori saranno messi al centro del progetto e quali investimenti vorrà porre in essere Claudio Lotito. Questo è il motivo per il quale alla fase 2 viene etichettato un ottimismo che si rafforza col passare delle ore anche se non tutti i dubbi sono stati ancora spazzati via.