Il Napoli di Spalletti prende forma, ma soprattutto De Laurentiis pensa al futuro e a blindare i big più importanti: l’ultima idea è una clausola mostruosa

Dopo la bruciante delusione dell’ultima giornata di campionato, con la Champions League sfumata contro il Verona, il Napoli ha scelto Luciano Spalletti per centrare un obiettivo che manca da troppo tempo. Il progetto di De Laurentiis è ambizioso, questo non è mai mancato al club azzurro, con i big che restano i pilastri fondamentali su cui ripartire e costruire. Insigne, Koulibaly, Zielinski che pure sono legati a dei rinnovi di contratto ad ora non scontati. Tra questi c’è ovviamente anche Osimhen, la cui assenza prolungata è stata sicuramente la più pesante nell’economia della stagione anche in relazione all’investimento fatto l’estate scorsa.

Quando tornato in campo il nigeriano ha dimostrato di essere giocatore davvero forte e per questo De Laurentiis ha pronto il modo per blindarlo. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il patron del Napoli vuole evitare qualsiasi tipo di inconveniente e vorrebbe allungare la scadenza del contratto di un ulteriore anno, fino al 2025. Non solo, perché nei piani del numero uno azzurro ci sarebbe anche un aumento dello stipendio (ora guadagna 4,5 milioni), ma soprattutto una clausola rescissoria che può essere oltre 100 milioni di euro. Osimhen ha ovviamente mercato, ma per il Napoli è assolutamente da escludere ogni possibilità di cessione.