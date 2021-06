Potrebbe esserci l’Italia nel futuro di Dani Ceballos. Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favori l’affare. Servono 30 milioni di euro

Gli ottimi rapporti tra Milan e Real Madrid potrebbero favorire nuove affari. Due estati fa è stata la volta di Theo Hernandez, quella scorsa di Brahim Diaz. Tra i due club ci saranno nuovi contatti per definire la situazione legata al fantasista spagnolo, che dal 30 giugno non sarà più rossonero. Il giocatore è infatti arrivato con la formula del prestito e non è un segreto che il Milan abbia voglia di tenerlo. Si attende il via libera da parte di Carlo Ancelotti: possibile un nuovo prestito, magari con un diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, non solo Brahim: ritorno di fiamma per Ceballos

Milan e Real Madrid, però, potrebbero sedersi attorno ad un tavolo per trattare altri calciatori: gli esuberi tra i blancos non mancano. Uno di questi è certamente Dani Ceballos, che farà ritorno nella capitale spagnola, dopo due anni di prestito all’Arsenal. La voglia del centrocampista è quella di avere finalmente stabilità in una squadra che gli dia fiducia. Il Milan potrebbe essere il posto giusto dove finalmente consacrarsi. Come afferma Carlo Pellegatti, nel suo canale Youtube, Ceballos è stimato in casa rossonera anche se ci sarebbe qualche dubbio sulla sua collocazione tattica.

La valutazione di Ceballos è di circa 30 milioni di euro e il Milan potrebbe portarlo in Italia, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto. La squadra rossonera, però, non appare essere l’unica interessata all’ormai ex Arsenal. Come raccontato nei giorni scorsi, anche la Juventus sarebbe sulle tracce di Ceballos. Sfida, dunque, tutta italiana per il calciatore 24enne, che vedrà scadere il proprio contratto con il Real il 30 giugno 2023.