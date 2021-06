Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid | C’è il via libera: cifre e dettagli

Obiettivo Juve in casa Real Madrid. Via libera dei ‘Blancos’ e di Ancelotti: tutte le cifre e i dettagli

Primi vertici tra campo e calciomercato alla Continassa. Negli ultimi due giorni Massimiliano Allegri ha incontrato la società bianconera per gettare le basi della nuova Juve. Come noto, la priorità sul mercato sarà quella di rinforzare il centrocampo. In cima alla lista c’è sempre il nome di Locatelli, e negli ultimi giorni si è tornato a parlare con forza del possibile ritorno di Miralem Pjanic. Spunta inoltre un nome nuovo dalla Spagna: tutte le cifre e i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Barcellona, concorrenza e cifre: le ultime su Wijnaldum e Depay

Calciomercato Juventus, obiettivo Ceballos | Via libera Real Madrid

Come riportato da ‘Diario Madridista’, il club bianconero ha messo nel mirino Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo è tornato al Real dopo l’esperienza all’Arsenal e piace alla Juve. I ‘Blancos’ hanno necessità di fare cassa e avrebbero dato il via libera alla cessione del 24enne. Ceballos è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato 27-28 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Madrid. Vi terremo aggiornati.