Il Milan resta sempre alla finestra per ciò che concerne il futuro di Olivier Giroud, fresco di opzione esercitata dal Chelsea per il rinnovo.

Nonostante l’opzione di rinnovo esercitata dal Chelsea per allungare il contratto di Olivier Giroud, il possibile approdo al Milan del centravanti transalpino non è ancora da accantonare. L’ipotesi infatti resta viva con i rossoneri alla finestra, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni dello stesso attaccante ‘Blues’ che a margine della conferenza stampa con la Francia ha ammesso: “Ho adorato alcuni dei giocatori del Milan, è un grande club. Ma non parlerei del mio futuro, il Chelsea ha attivato in aprile l’opzione per il rinnovo e l’hanno annunciata. Non parlerò del mio futuro a livello di club, sono concentrato sugli Europei”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Giroud strizza l’occhio al Milan: intanto pensa agli Europei

Giroud strizza l’occhio al Milan che pensa ancora al possibile affare, mentre il centravanti transalpino al contempo è concentratissimo sulle prossime sfide con la nazionale francese: “Prepararsi bene per gli Europei è fondamentale. La preparazione è stata accorciata. Mi sento molto bene, ho sempre lavorato al Chelsea anche quando il mio minutaggio era inferiore, non credo di essere in ritardo, anche se nulla sostituisce giocare le partite. Sto bene. Ho quasi 35 anni ma sono in piena forma”. Sulle ambizioni: “Non bisogna porsi limiti, credo che sia fattibile (diventare il capocannoniere della Francia, ndr). Sono un gran lavoratore, ambizioso, farò di tutto per arrivarci, ma non sarà mai a discapito del collettivo. Sono altruista, non mi ossessiona”.