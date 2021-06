Calciomercato Milan, addio Emerson Royal | Resterà al Barcellona

Il Milan è alla ricerca di rinforzi sul mercato, intanto dalla Spagna rivelano che uno degli obiettivi rossoneri avrebbe il destino segnato

I rossoneri sono reduci da una stagione importante che ha sancito il ritorno in Champions League. Il club meneghino ritroverà la dimensione che più gli compete, ma adesso arriverà il compito più arduo per Stefano Pioli e per la dirigenza: tornare a vincere un trofeo. Per riuscire a farlo serviranno degli investimenti sul mercato funzionali e che siano in grado di portare il Milan ad un livello successivo. Il problema però, che i rossoneri condividono con altri club italiani ed europei, è la mancanza di fondi da utilizzare per rinforzare la rosa. Nel frattempo, poi, sarebbe arrivata anche una pessima notizia da Barcellona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, niente Emerson Royal | Koeman lo vuole tenere a Barcellona

Uno degli obiettivi di lunga data dei rossoneri per la corsia esterna è Emerson Royal, che nell’ultima stagione ha brillato con la maglia del Betis Siviglia, ma che ora è rientrato al Barcellona dal prestito. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, poi, Ronald Koeman sarebbe convinto che l’esterno brasiliano abbia tutte le carte in regola per integrarsi al meglio con il gioco dei blaugrana. La decisione del tecnico olandese, quindi, sarebbe quella di tenere il giocatore nel Barcellona per la prossima stagione. Niente da fare per il Milan, che da tempo segue il giocatore, ma anche per l’Inter. Pure i nerazzurri hanno tenuto monitorata la situazione di Emerson Royal, ma il suo destino ormai sarebbe segnato.